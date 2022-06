A cura della Redazione

Rimpasto al Comune di Volla, in provincia di Napoli. L’ingegnere Ettore Nardi (a sinistra nella foto) entra in giunta come vice del sindaco Giuliano Di Costanzo, prendendo il posto di Angela Improta, con le seguenti deleghe assessoriali: servizi sociali e alla persona, politiche dell’immigrazione, politiche giovanili, politiche per la famiglia, trasporti di carattere sociale, sport, pari opportunità, cooperazione internazionale e gemellaggi.

"Ettore Nardi, al quale diamo il benvenuto nella nostra squadra - dichiara il sindaco Di Costanzo - già da tempo è un funzionario statale e conosce perfettamente la macchina burocratica, oltre ad avere una notevole esperienza nel campo del lavoro e della gestione”.

Il nuovo vicesindaco di Volla, 39 anni, ingegnere e giornalista pubblicista, dal 2010 è funzionario tecnico, prima alla Provincia di Salerno, poi all’Università di Napoli Federico II. Attualmente è responsabile con funzioni dirigenziali del settore lavori pubblici del Comune di Villaricca.

Dal 2013 al 2021 Nardi è stato Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, mentre ora ricopre l’incarico di Consigliere Segretario della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli.

Dal 2017 al 2021 è stato Segretario di Unicef Campania, dal 2010 socio e presidente di club Leo e Lions.

“La pandemia - afferma Nardi - ha acuito e fatto emergere nuove fragilità a cui un’amministrazione attenta deve dare risposte concrete. Dal reddito di cittadinanza ai progetti utili alla collettività, dall’abbattimento delle barriere architettoniche al miglioramento e implementazione delle strutture sportive: ecco alcuni dei temi su cui sono già al lavoro insieme alla Giunta e al Sindaco Di Costanzo, che ringrazio per la fiducia che mi ha accordato. Aggiungo - conclude - un ringraziamento al Movimento 5 Stelle per l’opportunità che mi è stata offerta”.