A cura della Redazione

Sono due i giorni durante i quali in molte zone del comune di Cercola mancherà l'acqua. La Direzione Generale per il ciclo delle acque della Regione Campania, per consentire i lavori di riparazione sulla condotta adduttrice San Clemente-Cercola, è costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica.

L’intervento di riparazione comporterà mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, e i disservizi si verificheranno dalle ore 22:00 di venerdì 8 luglio fino alle ore 22:00 di domenica 10 luglio.

Queste le strade interessate:

Via Censi dell'Arco,

Via Collodi,

Via Cupa Travi,

Via Dante Alighieri,

Via della Libertà,

Via Figliola,

Via Giovanni Pascoli,

Via Luca Giordano,

Via Madonnelle,

Via Masseria Rutiglia,

Via Rubinacci,

Via Santa Caterina,

Via Travi,

Via Tufarelli,

Viale Caravaggio,

Viale Cimitero,

Viale dei Pini,

Viale delle Magnolie,

Viale delle Rose,

Viale Donatello,

Viale Gianni Rodari,

Viale Leonardo Da Vinci,

Viale Michelangelo,

Viale Modigliani,

Viale Tiepolo.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con Autobotte, dalle ore 7:00 del 9 luglio alle ore 22:00 del 10 luglio, presso via Modigliani, di fronte Scuola Media "A. Custra".