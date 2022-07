A cura della Redazione

Mancanze d'acqua in corso a Ercolano a causa di un guasto improvviso alla rete idrica. Lo comunica la GORI.

Le strade interessate sono le seguenti: Via Sacerdote Benedetto Cozzolino, Via Trentola Secondo, Prima e Seconda traversa Ferraro, Via Caprile, Via Cook, Via Bosco Capina, Via Giuseppe Semmola, Via Monaco Aiello, Via Patacca, Piazza Miranapoli, Traversa Madonnelle, Via Posto Grande, Via Barcaiola, Via Farina, Via Cupa Monti, e tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. La normale erogazione dell'acqua dovrebbe avvenire a partire dalle ore 14 di oggi, giovedì 7 luglio.