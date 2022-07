A cura della Redazione

Il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, si dimette. Al suo secondo mandato consecutivo, il primo cittadino avrebbe concluso in ogni caso la sua esperienza alla guida della cittadina vesuviana nella primavera del 2023, essendo stato eletto nel 2018.

La decisione deriva dalla sua volontà di candidarsi alle ormai prossime elezioni politiche del 25 settembre. Un sindaco in carica, in base alla legge vigente, sarebbe ineleggibile in Parlamento qualora ottenesse le preferenze per essere eletto. Capasso dovrebbe correre per un posto alla Camera o al Senato tra le fila della formazione politica capeggiata da Luigi Di Maio, Insieme per il Futuro.

"E’ stata una scelta ponderata e frutto di un’ampia riflessione, ma ciò non mi impedisce di provare fortissime emozioni nel lasciare una carica che copro da quasi dieci anni, per la quale ho dato tutto e per la quale mi sono speso con forza e generosità - ha detto Capasso in un messaggio rivolto ai suoi concittadini -. Mi metto in discussione ancora una volta per il mio territorio, a viso aperto e nel pieno rispetto delle regole, come sempre faccio da quando mi occupo di politica, come sempre faccio nella mia vita. Tra qualche mese il mio secondo mandato sarebbe finito e non avrei potuto più fare il sindaco. Queste dimissioni anticipano, dunque, un percorso già segnato. E io mi dimetto anche per realizzare un sogno: provare a continuare a lavorare per il mio territorio, per la gente, per le nuove generazioni soprattutto".

Dopo aver ringraziato i suoi collaboratori, gli esponenti della sua Amministrazione e i consiglieri e dipendenti comunali, e soprattutto i cittadini, Capasso conclude: "Sono un uomo fortunato, ho vissuto una storia d’amore bellissima: quella che un politico vive col proprio territorio, con la propria comunità. Una storia intensa, una storia che non finirà mai".