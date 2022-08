A cura della Redazione

Presentato dal sindaco Carlo Bonauro il nuovo Comandante della Polizia Locale del comune di Nola. Si tratta del tenente colonnello Giuseppe Formisano.

Laureato in Giurisprudenza con abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, docente della scuola Regionale di formazione per la Polizia Locale, Formisano è stato anche componente del Comitato tecnico consultivo per la Regione Campania per attività di consulenza a favore della Giunta regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti alla polizia amministrativa regionale e locale;

Ha prestato il suo servizio ad Ercolano, Cava de’Tirreni, Somma Vesuviana attualmente dirige il Corpo della Polizia Municipale di Volla.

Presterà la propria attività al servizio del comune di Nola per 18 ore settimanali fino al 31 dicembre 2022.

Dal suo corposo curriculum personale si evincono numerosi encomi ed elogi per l’ attività svolta fatti da Sostituto Procuratore della Repubblica, Sindaci e da Commissione straordinaria insediata per lo scioglimento dovuto ad infiltrazione. Numerose partecipazioni a convegni e giornate di studi per la Polizia Locale.

L’amministrazione comunale tutta, nel dargli il benvenuto, augura al nuovo Comandante un proficuo lavoro.