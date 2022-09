A cura della Redazione

Botte ai figli e alla compagna, denunciato un 43enne. E' accaduto a Portici, dove i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito della segnalazione proprio di uno dei figli della coppia, stanco delle continue vessazioni subite dal padre.

Nel corso dell'ennesima discussione sfociata in lite, la donna viene aggredita violentemente ed uno dei colpi viene sferrato dall'uomo alla testa, provocandone lo svenimento. Nel tentativo di rianimarla, il 43enne la porta in bagno e la distende nella vasca aprendo l'acqua e facendogliela scorrere in viso.

Passa qualche minuto e i militari arrivano allertati dal ragazzo.

L’uomo, un 43enne di origini ucraine, è stato denunciato per maltrattamenti e immediatamente allontanato dalla casa familiare. Applicato anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

Per la donna e i bambini - anche loro di origini ucraine - le cure del 118 intervenuto sul posto.