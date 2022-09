A cura della Redazione

La Polizia è intervenuta stanotte in via Cellini a Portici per la segnalazione di un tentato furto in un’abitazione.

I poliziotti del Commissariato Portici-Ercolano, poco dopo l’intervento, nel transitare in via Arlotta hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo tentando di nascondersi all’interno di un distributore automatico di bevande.

Gli agenti lo hanno bloccato e trovato in possesso di una borsa con diversi arnesi atti allo scasso.

Un 37enne di Ercolano con precedenti di polizia è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità poiché inottemperante all’invito di presentazione alla Polizia Giudiziaria cui è sottoposto.