A cura della Redazione

Non si ferma all'alt della Polizia, denunciato. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ruggiero a San Giorgio a Cremano per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un giovane che, alla loro vista, si è dato alla fuga a piedi in direzione di una sterpaglia ma, dopo pochi metri, è stato raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato.

Il giovane, un 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.