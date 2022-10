A cura della Redazione

Gli Scavi di Ercolano aperti tutti i giorni della settimana. E' la novità introdotta per la stagione autunnale. Lo scorso 15 ottobre è entrato in vigore l'orario invernale di accesso al sito archeologico, dalle ore 8.30 alle 17 (ultimo ingresso ore 15.30). Dal lunedì alla domenica sarà dunque possibile visitare la città antica del Miglio d'Oro, diversamente da quanto accadeva in precedenza, allorquando causa emergenza covid venne disposta la chiusura per un giorno a settimana (il mercoledì).

Un'altra novità è la possibilità di passeggiare tra le mura di Herculaneum anche con i propri amici a quattro zampe. "Una sperimentazione che il Parco ha voluto mettere in campo, aprendo l’area archeologica ai cani senza limitazioni di razza o taglia, confidando nella collaborazione dei visitatori proprietari, dai quali ci si aspetta, come sempre, la massima e attiva partecipazione alla tutela del patrimonio culturale custodendo i fedelissimi amici a quattro zampe e osservando le norme di igiene e decoro che già si utilizzano nella vita quotidiana, e con l’unica accortezza di (evitando evitare l’accesso alle domus con pavimenti mosaicati e affrescati", si legge in una nota.

“Era insistente la richiesta di tenere aperto il Parco tutti i giorni della settimana da parte dei visitatori e viva era l’attesa da parte degli operatori del settore dell’accoglienza e dell’ospitalità che ad Ercolano si impegnano ogni giorno per rendere l’esperienza della visita unica e indimenticabile - dichiara il direttore Francesco Sirano -. Grazie alla recente immissione di personale di vigilanza e accoglienza siamo ora in grado di ritornare alla situazione pre Covid con l’apertura stabile, 7 giorni su 7. Inoltre abbiamo deciso di consentire in via sperimentale l’accesso ai cani, fedeli accompagnatori dei visitatori e oramai parte delle nostre famiglie, confidando nella preziosa e insostituibile collaborazione del nostro pubblico. Questa misura temporanea - conclude il direttore -, che ci auguriamo di potere confermare in base all’esperienza che matureremo nei prossimi 6 mesi, è solo una delle iniziative che il Parco intende realizzare per diventare sempre più amico e vicino ai visitatori e alla comunità”.

Si conferma intanto la forte crescita del numero dei visitatori al Parco, nella top 15 dei siti più visitati d’Italia nelle giornate della "domenica al museo" ad accesso gratuito: sino a tutto il 30 settembre, sono stati più di 338.000 i visitatori.