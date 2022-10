A cura della Redazione

Ieri, gli agenti del Commissariato di Nola e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della “movida” del Comune di Nola e in particolare in piazza Duomo e in corso Vitale.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 113 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, controllato 7 esercizi commerciali e 42 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e guida senza casco protettivo.

Infine, un 30enne di San Gennaro Vesuviano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché sorpreso con circa 400 grammi di hashish a seguito di segnalazione di un cittadino tramite l’app YouPol.