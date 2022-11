A cura della Redazione

"Nella giornata di ieri il bollettino meteo annunciava allerta gialla. Una previsione sbagliata visto quanto accaduto ad Ercolano. Ma al netto dell’errata previsione resta un dato: i Comuni sono lasciati sempre soli a fronteggiare emergenze del genere. Alle amministrazioni comunali mancano le risorse per garantire sicurezza e ora mancheranno i finanziamenti per sistemare i disastri provocati dal maltempo". Lo afferma il sindaco della città degli Scavi, Ciro Buonajuto, commentando i danni provocati dai forti temporali di venerdì 4 novembre.

Il primo cittadino fa poi l'elenco delle criticità verificatesi, e tuttora in atto, sul territorio.

"Ad Ercolano i danni maggiori si sono registrati in via Doglie con il cedimento del muro dello stadio Solaro - dice ancora -. Ci siamo subito attivati per liberare la sede stradale dai detriti e permettere l'uscita dei veicoli dalle aree residenziali. Un altro intervento è stato necessario lungo la strada di accesso al Vesuvio, dove è franato un terrapieno; registriamo qui solo il restringimento di carreggiata ma è stato ripristinato l'accesso (e salviamo la nostra ricchezza, ovvero i flussi turistici). In via Benedetto Cozzolino all'altezza del Cimitero altri danni e ahimè traffico alternato con semafori. Il transito è interrotto a via dello Sbirro a causa di cedimenti. Inoltre nella località di San Vito e di Via Mare ancora tanti cedimenti in proprietà privata, con conseguenze e disagi sulla pubblica via. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Il mio ringraziamento ai dirigenti, dipendenti comunali, protezione civile e forze dell’ordine che, durante la giornata di ieri e durante tutta la notte hanno lavorato per garantire la sicurezza", conclude Buonajuto.