Tragico incidente stradale nella notte ad Ottaviano.

Un'auto con a bordo due ragazze, per cause da accertare e su cui indagano i carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, è finita contro un muro in via Ferrovie dello Stato. L'impatto è stato violentissimo e la donna al volante, di 21 anni, è deceduta dopo essere stata trasportata, insieme all'amica, all'ospedale di Sarno.

L'altra ragazza è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita.