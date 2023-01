Un istituto superiore all’avanguardia dal punto di vista didattico e dell’offerta formativa. Una struttura scolastica moderna, con aule spaziose e persino una “sensoriale” per attività di inclusione rivolte a studenti con difficoltà, un grande auditorium, una biblioteca fornitissima, una palestra ampia e attrezzata, laboratori linguistici, di informatica e robotica, di fisica e di scienze molto efficienti.

E ancora, un parcheggio per auto, moto e bici e un’area verde che circonda la scuola. Cosa chiedere di più per i propri figli che intendono iscriversi e frequentarlo?

Stiamo parlando dell’Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Poggiomarino, i cui docenti, sabato 14 gennaio, hanno accolto, durante l’Open Day, in una splendida mattinata piena di sole, genitori e ragazzi. Facendo visitare tutti gli ambienti, perfettamente organizzati dal personale ATA sotto la supervisione del DSGA Domenico Ascolese. Gli insegnanti e la vicepreside Carla Malafronte, coadiuvati dagli stessi studenti già interni, hanno fornito informazioni sui vari indirizzi di studio: quattro licei (Classico, Scientifico, Scienze Applicate e Linguistico) e altrettanti tecnici (Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Costruzione, Ambiente e Territorio, e l’ultimo addirittura sperimentale e quadriennale, il SIA Data Economist).

La Dirigente Scolastica Antonella Luisa La Pietra, raggiante per la grande affluenza di visitatori, ha accolto tutti con un saluto e un sorriso, intrattenendosi a conversare amabilmente con chi la avvicinava. “La nostra è una scuola gioiosa, attiva e attenta ai bisogni educativi degli studenti - ha affermato -, anche grazie a tutti i docenti che si impegnano generosamente e con senso di profonda dedizione nelle attività didattiche e al personale che assicura il perfetto funzionamento dell’istituto sotto l’aspetto tecnico e organizzativo”. E poi ha aggiunto: “Poggiomarino è una realtà scolastica felice in cui si lavora con entusiasmo e in sinergia”.

Insomma il Leonardo da Vinci è una scuola che offre grandi opportunità ai suoi studenti che potranno guardare al loro futuro con fiducia per le competenze che vi acquisiranno.