Tanti gli eventi in programma a Ercolano per il Carnevale. Tra sabato e domenica sono diversi gli appuntamenti dislocati in più punti della città, promossi dal Comune in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli

Il 18 febbraio, alle ore 11, a Villa Campolieto ci saranno gli incontri sulle "Radici del Futuro. Viaggio nelle tradizioni popolari della Campania" con l'intervento, tra gli altri, del sindaco Ciro Buonajuto, e "Il Carnevale e l'ecologia della cultura". Nel pomeriggio, alle ore 16, in piazza Pugliano la preparazione della parata e le sfilate con carri allegorici e djset, e gli spettacoli itineranti "Il sogno" e "Fleur".

Alle 18.30, concerto di Luca Rossi e Baccano Sound in piazza Trieste.

Domenica 19 febbraio, infine, alle ore 16, nuovo appuntamento in piazza Pugliano con le sfilate e alle 18.30 lo show de I Ditelo Voi.