A cura della Redazione

Un 48enne di San Giuseppe Vesuviano è stato arrestato nella giornata di ieri dalla Polizia. Gli agenti del locale Commissariato si sono recati presso l’abitazione dell'uomo in via Mastanielli, nella cittadina vesuviana, e lo stesso, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e identificato per poi arrestarlo in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso lo scorso 14 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari (CS) - Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di 3 mesi di reclusione per i reati in materia di stupefacenti, commessi a Castrovillari (CS) nel 2014.

Inoltre, il 48enne è stato denunciato poiché inottemperante al divieto di dimora in Campania cui era sottoposto.