In auto aveva capi d'abbigliamento contraffatti, denunciato. Gli agenti del Commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano, nel transitare in via Muscettoli, hanno controllato un uomo a bordo di un’autovettura.

Nel bagagliaio vi erano alcune buste contenenti complessivamente 62 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di note griffe. Inoltre, nella sua abitazione, sono stati rinvenuti altri 52 capi di abbigliamento e 18 paia di scarpe.

Un 35enne marocchino con precedenti di polizia è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.