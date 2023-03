A cura della Redazione

Concluso oggi, domenica 26 marzo, il Congresso cittadino del Partito democratico di Ercolano.

Nella sede del Circolo di Largo Giardini gli iscritti al partito si sono riuniti per eleggere il segretario, il Comitato direttivo e i quattro componenti dell’Assemblea provinciale. Presentata un’unica lista con il nome del segretario eletto all'unanimità.

Dopo l'intervento del segretario uscente Luigi Luciani è stato proclamato il neosegretario Antonio Cozzolino, già vicesindaco di Ercolano (foto), il quale ha poi preso la parola ringraziando il segretario uscente. “Vi sono immensamente grato perché siamo al centro di una nuova primavera – ha esordito -. Citando la nostra segretaria nazionale, Elly Schlein, devo però dire che anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Il Partito democratico è vivo. Come ben sapete la mia fuoriuscita nel 2017 è stata la base di un lavoro di ricostruzione sempre finalizzato al progetto di una nuova costituente, ovvero proprio ciò che è accaduto in questi giorno con l'ingresso di Articolo Uno nel Partito Democratico. Un popolo che, possiamo dire, nonostante le divergenze, oggi si è riunito per cercare di rispondere in primis a questa chiamata. Sarà necessario, a tal fine, liberare le energie migliori per la nostra Città dove le nostre deleghe sono fondamentali e i nostri assessori all’altezza del ruolo. Questa sfida collettiva - conclude - ci vedrà compartecipi, in linea, ma non miopi a questa amministrazione. Ad Antonello Cozzolino l'ardua impresa di riconquistare la fiducia dei cittadini per il nuovo corso del Partito Democratico con Elly Schlein”.