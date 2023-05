Un istituto superiore di eccellenza, sempre all’avanguardia in vari indirizzi del sapere, il “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino partecipa con una serie di proposte alla Notte Nazionale del Liceo Classico.

Eventi e rappresentazioni, letture animate e di poesie, concerti, mostre fotografiche e di arti visive, presentazioni di libri e incontri con autori... e, per finire, degustazioni di cibi ispirati al mondo antico.

L’attenzione dei presenti sarà rivolta a conferenze e dibattiti su temi molto significativi. Il dottor Domenico Cassano, neuropsichiatra e saggista, incentrerà il suo intervento su un argomento di forte attualità per tutti ed in particolare per i ragazzi, dal titolo “Quando la violenza diventa virtuale: il Cyberbullismo”.

Il dottor Carlo Montinaro, primario di pediatria e preside della Scuola Medica Salernitana, tratterà un argomento basato su una sua formula innovativa inerente alla dieta mediterranea, presentata con il titolo “La chiave della longevità”.

Ad accompagnarlo la musica del professore Galeazzo Salerno, direttore di coro, laureato in pianoforte e didattica della musica, che per l’occasione ha composto il brano “Il desiderio della vita”.

Un altro illustre relatore sarà Pascal Lemos, presidente della fondazione “La Via della Felicità” che, attraverso il suo discorso, lancerà un messaggio agli studenti “Salvaguarda e tutela il tuo ambiente”, perché è indispensabile preservare il mondo in cui viviamo.

A coordinare la serata di venerdì 5 maggio, dalle ore 17 alle 21, ci sarà la dirigente scolastica Antonella Luisa La Pietra, che accoglierà i partecipanti e aprirà La Notte Nazionale del Liceo Classico con un discorso attinente all’iniziativa.