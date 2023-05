A cura della Redazione

Un progetto di recupero urbano per valorizzare ‘A Ruana, l’area adiacente il Mav. E’ l’iniziativa promossa dal Rotary Club Ercolano Centenario, in collaborazione con Variabile K, un team di architetti e tecnici che lavora con l’obiettivo di creare spazi di aggregazione dove la comunità partecipi alla rigenerazione.

Il progetto ha come obiettivo quello di recuperare l’area situata tra area mercatale, via IV Novembre e Mav e non del tutto valorizzata. Un’azione di recupero che è partita dal basso, dopo una fase d’ascolto della popolazione residente.

“Prima di qualsiasi azione – spiega Carmela Saulino, presidente del Rotary Club Ercolano Centenario – abbiamo avviato una campagna d’ascolto confrontandoci con chi vive e opera in questo territorio. Attraverso moduli, tabelloni e incontri in strada abbiamo raccolto centinaia di opinioni grazie al lavoro svolto dal team di Variabile K”.

Finalità del progetto è quello di far diventare non soltanto partecipi ma protagonisti gli abitanti del quartiere. “Per diverse settimane – spiegano Luigi Vangone e Ottavia Semerari di Variabile K, l'impresa sociale che materialmente realizzerà il progetto – ci siamo confrontati con gli abitanti, i commercianti della zona. Abbiamo realizzato dei questionari e con l’ausilio di tabelloni posizionati in strada abbiamo dato carta bianca ai cittadini. Dalle opinioni raccolte, l’idea è quella di migliorare l’area mantenendone e valorizzandone la funzione aggregativa grazie all’inserimento di giochi e panchine”.

Il progetto ha avuto il sostegno del MAV, la cui collaborazione è stata fondamentale, del Distetto Rotary 2101, della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, del Rotaract Club Ercolanoe del Distretto 2101 e dei Rotary Club Nola Pomigliano, Pompei Villa dei Misteri, Torre del Greco Comuni Vesuviani e Torre Annunziata Oplonti.