A cura della Redazione

Un impatto tremendo con l'auto. Così è morta a soli 27 anni Giovanni Ragosta, 27enne di San Giuseppe Vesuviano, vittima di un incidente stradale sulla via Zabatta, strada che collega i Comuni vesuviani, in particolare San Giuseppe e Terzigno.

La ragazza (che chi la conosceva chiamava Gioia), domenica scorsa, era a bordo della sua vettura quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. L'auto - una Fiat 500 bianca - invade la carreggiata opposta di marcia andando a sfondare la recinzione di un edificio sulla strada e ribaltandosi. Sarebbe morta sul colpo. Vani i soccorsi. Sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello spaventoso incidente.

L'intera sequenza choc è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza privata, davvero impressionanti i frame del video postato sui social.