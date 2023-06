A cura della Redazione

Il neo sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha nominato la giunta che lo coadiuverà nell'amministrazione del Comune.

Due le donne nell'esecutivo, quattro gli uomini.

Il ruolo di vicesindaco sarà ricoperto da Teresa Formisano, alla quale vengono conferite anche le deleghe a Politiche sociali, Grandi eventi e Personale.

Diego Chirico è il nuovo assessore a Sport, Manutenzione impianti sportivi, Avvocatura, Contenzioso. Antonio Pignataro si occuperà di Cimitero, Polizia Municipale, Commercio, Suap, mentre Angelo Matrone sarà alla guida dei settori Sicurezza stradale, Innovazione tecnologica, Fiume Sarno, Protezione civile, Politiche giovanili.

L'altra donna in giunta è Antonella Di Palma, con deleghe a Cultura, Biblioteca e Sanità

Giuseppe Zimarra, infine, sarà l'assessore a Manutenzione, Illuminazione pubblica, Patrimonio verde e strade pubbliche, Pubblica istruzione.

"Dobbiamo lavorare tutti da subito e in sinergia per provare a dare risposte a Scafati in tutti i settori e per tutto ciò che compete al governo di questa città", ha detto Aliberti.