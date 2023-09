A cura della Redazione

Furto in una attività commerciale a San Giorgio a Cremano, ladro arrestato dalla Polizia.

Nella notte gli agenti del locale Commissariato, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via San Martino per la segnalazione di un uomo intento a forzare la saracinesca di un negozio. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato la serranda del locale segnalato aperta e la presenza di un soggetto che, alla loro vista, dopo aver lasciato a terra un contenitore, si è rifugiato all’interno del dove è stato raggiunto e bloccato.

Dopo aver recuperato il contenitore, un cassetto contenente alcune monete, i poliziotti hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso.

Un 53enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.