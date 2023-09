A cura della Redazione

Incendio in una pescheria a Massa di Somma, in provincia di Napoli.

Ieri in tarda serata i carabinieri della Tenenza di Cercola sono intervenuti in corso Pirandello dove il fuoco era divampato nell'attività commerciale.

Le fiamme sono state poi domate dai Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe di natura accidentale.

Non ci sono feriti, vista anche l'ora tarda. In ogni caso, sono in corso le indagini dei militari dell'Arma.