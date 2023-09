A cura della Redazione

Trovato in possesso di droga, arrestato dalla Polizia.

Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, hanno notato in via Miranda un uomo uscire da un garage che, alla loro vista, è salito a bordo di un’auto per tentare la fuga.

Tuttavia, i poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato.

L'uomo è stato così trovato in possesso di un involucro di cocaina di 2 grammi circa e di 125 euro.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso un altro garage in uso all'indagato, dove hanno scoperto e sequestrato altri 44 grammi circa della stessa sostanza.

Un 43enne di San Giuseppe Vesuviano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.