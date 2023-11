A cura della Redazione

Villa Falanga a San Giorgio a Cremano diventa Parco Letterario. Sarà inaugurato lunedì 13 novembre grazie al progetto GiocoLibro, vincitore del bando Leggimi 0-6 promosso e finanziato da Cepell, Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L'area di Villa Falanga diventa, dunque, parco pubblico dedicato espressamente alla lettura, alla letteratura, alla scrittura, al racconto, all’ascolto di storie, alla narrazione, alla creatività.

Come ultima azione prevista nel progetto GiocoLibro, dopo mesi di merende letterarie, letture al pancione, spettacoli e attività ludico-creative, il parco di Villa Falanga - già dedicato per vocazione alle attività per bambini e ragazzi - diventa ufficialmente luogo dove si incontrano parole, storie, suoni, libri, carta, voce. Le storie saranno lette, raccontate, scritte e giocate.

Col finanziamento Cepell, l’associazione La Bottega delle Parole, vincitrice del progetto Giocolibro e gestore dell’omonima libreria all’interno di Villa Falanga, ha trasformato il già bellissimo angolo verde nel centro cittadino in un vero e proprio Parco Letterario.

“A completare un percorso straordinario quale è stato quello di GiocoLibro, che ha visto le storie protagoniste assolute, le pagine dei libri prendere vita e farsi teatro, gioco, merenda, festival, giungiamo finalmente all'azione che più abbiamo immaginato e sognato: la creazione di un parco letterario - afferma Miryam Gison, presidente dell’Associazione La Bottega delle Parole e promotrice di GiocoLibro e del Parco Letterario -. Ma non in senso classico. Il nostro Parco non è considerabile un luogo appartenuto ad uno scrittore o fonte di ispirazione per storie, ma vogliamo che diventi un luogo che possa creare tanti piccoli scrittori ma soprattutto generare tanti piccoli lettori appassionati. Da librai, bibliotecari, educatori culturali quali siamo ci domandiamo spesso come avvicinare i bambini ai libri e allora eccolo qui il nostro parco letterario, Villa Falanga, già sede della nostra libreria in cui si potranno ascoltare storie mentre si passeggia o si va sulle giostre; si potrà giocare a crearne di nuove; le fiabe prenderanno vita e finalmente usciranno dalle pagine dei libri incuriosendo tutti, grandi e piccoli”.

Per rendere unica la location è stato predisposto un sistema di filodiffusione per l’ascolto di storie classiche narrate da voci esperte. E' stato inoltre allestito l’angolo dello scrittore nel quale sperimentare la creatività applicata alla parola scritta, sono stati posizionati pannelli e tappeti per i giochi di lettura e scrittura creativa, è stato creato un angolo intimo per la lettura guidata con mamma e papà ma anche uno spazio dedicato alla fascia teen per le video recensioni e i booktok.

Lunedì 13 novembre alle ore 11 il Parco Letterario di Villa Falanga verrà ufficialmente inaugurato alla presenza del sindaco Giorgio Zinno e di Giuseppe Giordano, assessore alla Scuola.

Saranno presenti anche scolaresche di zona invitate a sperimentare da subito le attrattive e le possibilità ludico-ricreative oltre che didattiche del Parco.