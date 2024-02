A cura della Redazione

Amara sorpresa questa mattina all’apertura della libreria presente in Villa Falanga, a Sangiorgio a Cremano.

“La Bottega delle parole” è stata nuovamente oggetto di furto e danni da parte di sconosciuti, al momento non identificabili.

E’ stata manomessa la porta, divelto il cassetto della cassa e distrutto il gazebo presente all’esterno, utilissimo per le libraie durante gli eventi, soprattutto in caso di maltempo. Rubata una cifra irrisoria presente in cassa. Tanti danni e nessun furto di libri e giochi.

Lo sfogo della libraia Miryam Gison: «A esattamente un anno dalla prima presentazione del racconto “Libreria aperta per resistenza”, questa mattina l’apertura di Villa Falanga ci ha dato una nuova, amarissima, sorpresa. Dovevamo accogliere tanti appassionati lettori per l’evento “All you can read” e tanti piccoli partecipanti al laboratorio creativo e invece è stato necessario annullare tutto. Resistiamo, resisteremo sicuramente, ma l’energia e la voglia si assottiglia sempre più. Siamo una libreria, cosa si aspettavano di trovare in cassa? Se avessero rubato dei libri avremmo pensato ad un ladro lettore, a un gruppo di furfanti appassionati di romanzi e invece ci tocca solo sanare danni. Enormi danni considerando quanto incassiamo».

La denuncia è stata fatta al presidio dei Carabinieri di zona.

A breve riprenderanno tutti gli eventi aperti al pubblico e tutte le consuete attività della libreria che rendono tale luogo molto più di un locale commerciale ma un vero e proprio presidio culturale a vantaggio di tutta la popolazione locale.