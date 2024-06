A cura della Redazione

Il Partito Democratico di Ercolano si conferma il primo partito della città, ottenendo 4.660 preferenze e raddoppiando il numero di voti rispetto ai suoi competitor. Con una percentuale del 28,29%, ha superato la media nazionale, dimostrando la forte fiducia che i cittadini ripongono nel suo operato.

“Questo straordinario risultato premia l'impegno e la dedizione del partito, che ha lavorato costantemente per il bene della comunità – si legge in una nota del segretario cittadino Pd Antonello Cozzolino (nella foto) -. Un successo che rappresenta non solo una vittoria politica, ma anche un riconoscimento del lavoro svolto sul territorio, volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Ercolano. Per questo continueremo a impegnarsi con la stessa passione e determinazione per affrontare le sfide future e costruire insieme un domani migliore”.

Poi una riflessione sul voto degli elettori. “Il risultato ottenuto è un chiaro segnale di approvazione per la linea nazionale del Partito Democratico guidato da Elly Schlein – conclude Cozzolino -. La difesa dei diritti sociali, come la salute e il salario, e l'opposizione all'autonomia differenziata sono stati temi centrali che hanno trovato forte riscontro tra gli elettori”.