“Se nella vita volete spostare le montagne e raggiungere i vostri obiettivi, dovete perseguire i vostri sogni con determinazione e facendo scelte consapevoli”.

Così ha iniziato il suo intervento l’assessore regionale alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili Lucia Fortini, rivolgendosi agli studenti durante la visita di oggi, mercoledì 25 settembre, all’istituto superiore “Leonardo da Vinci” di Poggiomarino. L’iniziativa, intitolata “Insieme per una scuola viva - innovazione e comunità”, è stata promossa dalla dirigente scolastica Antonella Luisa La Pietra in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2024-2025. Ospite d’onore è stata appunto Luisa Fortini, presentata dalla preside insieme agli altri invitati alla manifestazione.

E’ poi intervenuto il sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga, che ha sottolineato l’importanza dell’istituto scolastico nel contesto territoriale della città e dei Comuni vicini. “Diversi miei amministratori sono usciti da questa scuola - ha evidenziato il primo cittadino - e ciò dimostra l’alto livello culturale degli studenti. Faccio i miei complimenti alla dirigente scolastica, ai docenti e a tutto il personale, perché con loro c’è stato un ulteriore salto di qualità di un’istituzione che rappresenta, insieme al sito archeologico di Longola, un vero e proprio fiore all’occhiello di Poggiomarino”.

Sul palco, insieme a lui, l’assessore alla cultura del Comune, Maria Carillo (nella foto sotto), che ha ricordato con emozione il momento in cui è entrata per la prima volta, ventitrè anni fa, da studentessa del “Leonardo da Vinci”, iscritta al secondo anno, nell’istituto appena inaugurato e dove poi si è diplomata.

Si sono succeduti negli interventi il consigliere metropolitano al Personale e ai Lavori Pubblici, cittadino di Poggiomarino, Felice Sorrentino, e il sindaco di Striano Giulio Gerli, che si sono rammaricati di non essersi laureati, avendo dovuto interrompere gli studi universitari per motivi di lavoro, e rivolgendosi agli studenti li hanno invitati a studiare, perché il loro futuro dipende anche dal loro livello di preparazione culturale. Hanno parlato anche di intelligenza artificiale, che dobbiamo imparare a gestire bene, affinché non prenda il sopravvento sull’uomo.

Si sono poi alternati negli interventi altri amministratori e dirigenti scolastici. Ha concluso l’iniziativa la stessa assessore Lucia Fortini, che ha invitato tutti i presenti ad abbracciarsi, come simbolo di fratellanza e comunità, proprio sulle note della canzone “Abbracciame” del cantautore Andrea Sannino, interpretata da due studenti della scuola.

Terminiamo questo articolo con una nota di merito per la dirigente scolastica Antonella Luisa La Pietra, la quale ha intenzione di ampliare l’offerta formativa della scuola, che già presenta diversi indirizzi didattici, con la richiesta per il prossimo anno scolastico di un nuovo indirizzo, quello di Tecnico Informatico.