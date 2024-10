A cura della Redazione

Torna l’autunno e, con esso, un appuntamento ormai divenuto tradizione a Pollena Trocchia, quello con il raduno di auto, Vespa e moto d’epoca che quest’anno raggiunge la sua sesta edizione e che, per il secondo anno consecutivo, si terrà insieme al “Memorial Vincenzo Liguori”, la manifestazione in ricordo del meccanico di Pollena Trocchia vittima innocente della criminalità organizzata che perse la vita il 13 gennaio 2011 e che conta quest’anno la sua undicesima edizione.

Organizzato dalle associazioni Gli Amici di Pollena Trocchia, Veicoli Storici Partenopei - Alfisti Vesuviani e dalla famiglia Liguori, l’evento, patrocinato dal Comune di Pollena Trocchia, torna quest’anno nella sua sede storica, ovvero l’area mercatale di via Esperanto. Qui possessori e appassionati di veicoli a due e quattro ruote si incontreranno prima di dare vita al corteo allegro e rumoroso che attraverserà le strade di Pollena Trocchia dopo i saluti del sindaco di casa Carlo Esposito e la benedizione dei veicoli da parte di don Tonino Palmese, referente dell’associazione Libera contro le Mafie.

«Sulla scorta del successo di partecipazione e di pubblico delle precedenti edizioni riproponiamo anche quest’anno una manifestazione che sempre più sta diventando un appuntamento di riferimento per i tanti amanti delle due e quattro ruote e che come sempre è accessibile ed inclusivo per bambini e ragazzi con disabilità» hanno fatto sapere Francesco Piccolo, Gennaro Garofalo e gli altri organizzatori dell’iniziativa affiliata al RIVS – Registro Italiano Veicoli Storici. «Memoria, legalità e amore per i motori daranno vita a una giornata di condivisione alla quale potranno assistere anche i non motorizzati che potranno ammirare da vicino veicoli rari, auto, Vespa e motociclette che hanno fatto la storia. L’appuntamento è per domenica 6 ottobre a partire dalle ore 8.30 ed è prevista alla manifestazione la presenza di club e amatori da tutta la Campania» hanno commentato dalla famiglia Liguori.

«È sempre più evidente come in paese ci sia un grande fermento e una grande voglia di animare la comunità locale attraverso iniziative di ogni sorta, legate tutte dal filo conduttore della socialità, del divertimento e dell’inclusione sociale, ciascuna delle quali a proprio modo che contribuisce a valorizzare il territorio», ha detto Francesco Pinto, vicesindaco e assessore agli eventi del comune vesuviano. «Domenica si rinnova un’iniziativa che saprà portare, come in passato, tanti appassionati da tutta la regione qui a Pollena Trocchia, donando ai nostri concittadini e a tutto il pubblico fatto anche di tanti semplici appassionati e curiosi, spensieratezza, passione e colore», ha concluso il sindaco Carlo Esposito.