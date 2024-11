A cura della Redazione

Le azioni della Regione Campania per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo sono state al centro dell’incontro alla Reggia di Portici dove, alla presenza del sindaco Vincenzo Cuomo, dell'USR Campania con la referente prof.ssa Maria Sannino, la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Loredana Raia, la preside dell'istituto Don Bosco-Melloni di Portici Rosa Orsi, esperti formatori, docenti, psicologi e polizia postale, abbiano incontrato, insieme alla sen. Elena Ferrara, gli alunni e le alunne di tutte le scuole di Portici. Domande molto appropriate e fortemente interessate sono state poste a tutti i relatori perché il tema del bullismo è molto sentito fra i giovanissimi.

La Campania è in prima linea per restituire ai ragazzi ed alle ragazze un contesto sociale adeguato ai loro bisogni, libero da condizionamenti e da pregiudizi. Per questo ha puntato sullo sport, stanziando, anche quest'anno, 17 milioni di euro per i voucher sportivi gratuiti destinati ai ragazzi e alle ragazze che vivono in condizioni di maggiore difficoltà.

Il confronto con i più piccoli ed i più giovani è stimolante e arricchisce.