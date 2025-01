A cura della Redazione

Dare una mano all’ambiente, promuovere la lotta agli sprechi e aiutare i cittadini a fare ordine dopo le feste di fine e inizio anno.

È improntata a questi obiettivi l’iniziativa promossa dal Comune di Pollena Trocchia in collaborazione con la ditta affidataria sul territorio del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, Ecoffice. “Chi pianta un albero pianta una speranza”, questo il nome dell’iniziativa, prevede il ritiro, gratuitamente e porta a porta, degli alberi di Natale naturali utilizzati in questo periodo di festa dai cittadini di Pollena Trocchia per abbellire le loro dimore, alberi che saranno poi ripiantati, a tutto vantaggio della natura e della salubrità dell’aria.

«L’attenzione all’ambiente è sempre viva per quest’Amministrazione comunale, così come la promozione delle buone pratiche e la lotta agli sprechi, come testimonia anche il protocollo d’intesa firmato da questo Ente con Plastic Free. È partendo da questi capisaldi del nostro agire che abbiamo promosso questa raccolta straordinaria porta a porta, attiva su tutto il territorio comunale fino al prossimo 17 gennaio», ha spiegato Ilenia Terracciano, assessore all’Ambiente del Comune di Pollena Trocchia.

Il ritiro dell’albero va prenotato al numero verde 800714346. «Le feste, come sempre, hanno portato nelle nostre case centinaia di alberi di Natale naturali. Ora che sono terminate, gli abeti restano, ed è un peccato vederli buttati via da chi non ha spazio né modo di piantarli. Di qui un’idea che ha risvolti concreti per i nostri concittadini, ma vuole anche essere simbolica, perché è proprio vero, come recita il titolo dell’iniziativa, che chi pianta un albero pianta una speranza», ha detto il sindaco Carlo Esposito.