A cura della Redazione

Presidio sanitario di Pollena Trocchia, nuovo reparto di oncologia. Dopo la cardiologia robotica a Nola, la rianimazione all’ospedale di Sorrento ed innumerevoli altri interventi che hanno rinnovato profondamente, arricchendola, l’offerta sanitaria disponibile per i cittadini dell’Asl Napoli 3 Sud, ecco un nuovo e significativo passo in avanti.

Saranno il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il direttore generale Asl Giuseppe Russo a alle istituzioni, alle autorità religiose, al mondo dell’associazionismo.

Sedici posti letto in day hospital con otto dirigenti medici e relativo personale infermieristico che si occupano del trattamento di tutti i tumori solidi con chemioterapici, immunoterapia e biologici. Somministrazione di tutti i farmaci innovativi appena registrati, tutti i giorni ambulatorio di oncologia generale e, il giovedì, quello dedicato ai tumori rari. Non solo, un servizio di psiconcologia e la partecipazione a studi e ricerca clinica.

Nell’anno 2024 circa 1.000 day hospital e più di 5.000 visite ambulatoriali

Queste le connotazioni principali del reparto e dell’intera oncologia Asl Napoli 3 Sud diretta da Luigi Leo. Un dato in più. L’abbattimento verticale delle liste di attesa. Sull’intero territorio aziendale, dall’atto della prenotazione non passano più di tre giorni per la visita oncologica. Nel reparto operano una nutrizionista e un cup dedicato esclusivamente ai pazienti oncologici.

Il presidio nel suo complesso si configura anche come supporto alle attività territoriali con la centrale operativa (Cot), come centro di servizi per il materno infantile, la senologia, presso la quale è stata recentemente installata una Tac specifica per i tumori al seno e le attività di supporto alle persone con disturbi dello spettro autistico.