A cura della Redazione

La Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di San Giorgio a Cremano.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14,00 alle 20,00 di mercoledì 23 aprile 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

CORSO ROMA

CORSO UMBERTO I

LARGO ARSO

PIAZZA BERNARDO TANUCCI

PIAZZA MASSIMO TROISI

VIA ALCIDE DE GASPERI

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA BOTTEGHELLE

VIA BRUNO BUOZZI

VIA CARCERI VECCHIE

VIA ENRICO PESSINA

VIA FLOTARD DE LAUZIERES

VIA FRANCESCO CAPPIELLO

VIA GENNARO ASPRENO GALANTE

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA LANZARA

VIA MARGHERITA DI SAVOIA

VIA MARIO RECANATI

VIA MARIO ZINNO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'

VIA SAN MARTINO

VIALE TARTAGLIA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

La Gori segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.