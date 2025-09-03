La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di Ercolano:
CORSO RESINA
CORSO UMBERTO I
TRAVERSA I DI VIA IV NOVEMBRE
TRAVERSA II DI VIA IV NOVEMBRE
VIA ACHILLE CONSIGLIO
VIA ARTURO CONSIGLIO
VIA DOGANA
VIA FIORILLO
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO
VIA GIARDINI
VIA IV NOVEMBRE
VIA MACELLO
VIA MARITTIMA
VIA QUATTRO OROLOGI
VIA SUPPORTICO SARLO
VICO MOSCARDINO
VICOLO SACRAMENTO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:30 di mercoledì 3 settembre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.
