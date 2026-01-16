A cura della Redazione

Si terrà lunedì 19 gennaio alle ore 17:30 a Portici, nella Sala Kolbe del Convento di Sant’Antonio in via Università 74, il primo appuntamento del 2026 del Portici Science Cafè (PSC), promosso dall’Associazione BLab in collaborazione, novità di quest’anno, con l’Associazione La Cetra Angelica.

Protagonisti dell’incontro dedicato a “Il gelato funzionale: benessere e piacere” saranno Alessandro Genovese e Andrea Balivo, rispettivamente docente e ricercatore del Dipartimento di Agraria dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

Il gelato è uno dei dessert più amati e consumati al mondo, capace di regalare momenti di gioia e appagamento. Tuttavia, cresce l’interesse verso una domanda cruciale: può essere reso più salutare?

Con l’aiuto dei due esperti si analizzerà come la scienza stia sviluppando nuove formulazioni per migliorare il profilo nutrizionale di questo alimento, mantenendo intatto il piacere del gusto. Inoltre, si esplorerà come il suo futuro possa svilupparsi in una direzione più sostenibile, preservandone al contempo l’essenza che lo rende unico.

Ingresso libero e aperto a tutte e tutti.