Lotta ai rifiuti e alle discariche abusive nella “Terra dei Fuochi”. Durante il periodo estivo, la Polizia Locale di Volla, guidata dal comandante ten. col. Giuseppe Formisano, ha intensificato i controlli sul territorio grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno – Fondo Unico di Giustizia 2025, nell’ambito di un progetto mirato a contrastare fenomeni ambientali critici.

Le operazioni hanno interessato soprattutto le aree a rischio, già oggetto in passato di abbandoni illeciti, con l’obiettivo di prevenire nuovi accumuli di rifiuti e possibili incendi. I controlli si sono estesi anche alle attività commerciali e artigianali, con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti.

Tra gli strumenti utilizzati, anche fototrappole ambientali, acquistate proprio grazie ai fondi ministeriali, che hanno permesso di individuare e documentare comportamenti illeciti.

I numeri dell’operazione:

31 pattugliamenti effettuati;

effettuati; 15 sanzioni elevate, per un totale di 20.635 euro incassati dall’Ente;

elevate, per un totale di incassati dall’Ente; 7 attività commerciali sottoposte a verifica;

sottoposte a verifica; 27 veicoli controllati ;

; 34 persone identificate , di cui 7 sanzionate ;

, di cui ; 18 controlli specifici sulla raccolta differenziata ;

specifici sulla ; 13 nuovi siti identificati e segnalati all’Ufficio Ambiente per l’avvio della bonifica in danno.

Un bilancio che conferma l’impegno del Comune e delle forze di polizia locale nel contrasto ai reati ambientali e nella tutela della salute pubblica.