RAI 1 entra nell'istituto "Leonardo da Vinci" di Poggiomarino.

Sabato 6 dicembre, alle ore 10,15 circa, le telecamere della nota trasmissione televisiva "Uno Mattina in Famiglia", nell'ambito della rubrica "La scuola dopo le lezioni", ha dedicato un servizio al "da Vinci". Il conduttore Stefano Pieri, conosciuto come "Lo psicologo della strada", ha incontrato la dirigente scolastica Antonella Luisa La Pietra e dialogato con gli studenti, alla scoperta di progetti pomeridiani innovativi, che valorizzano i talenti degli studenti, come i laboratori teatrale, emozionale, e l'educazione alla gentilezza.

C'è stato anche un momento musicale con il giovane Vincenzo Gallo, che si è esibito in una canzone di sua produzione “Chi sei tu davvero". Poi la visita al villaggio preistorico di Longola, sempre a Poggiomarino, ha concluso la visita.