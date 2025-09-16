A cura della Redazione

Grande partecipazione sabato mattina all’inaugurazione del plesso Viviani dell’Istituto comprensivo Gaetano Donizetti, a Pollena Trocchia. Poche ore prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico 2025/26, l’edificio storico della scuola media ha riaperto le porte dopo importanti lavori di ristrutturazione.

Davanti a numerose autorità civili e religiose, genitori, studenti e cittadini, si è svolto il taglio del nastro e la prima visita ai nuovi ambienti. Il plesso è stato interessato da interventi di adeguamento sismico e impiantistico, di efficientamento energetico e di riqualificazione complessiva, restituendo alla comunità una struttura più sicura, moderna e funzionale.

Dopo la benedizione dei sacerdoti del territorio, il sindaco Carlo Esposito e l’assessore all’edilizia scolastica Arturo Cianniello hanno salutato i presenti, sottolineando l’importanza del momento.

«Questa inaugurazione rappresenta una rinascita: la scuola Viviani ritorna nella sua sede storica e lo fa in grande stile, trasformata in un edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building). Non è solo un acronimo tecnico, ma un messaggio educativo per i ragazzi: tutelare l’ambiente e il futuro», ha spiegato Cianniello.

Sulla stessa linea il sindaco Esposito: «Restituiamo alla comunità scolastica e all’intero paese una scuola più sicura, accogliente e sostenibile. È la dimostrazione che alle parole facciamo seguire i fatti».

La cerimonia si è conclusa con un momento di festa, in cui i più piccoli hanno potuto scoprire con entusiasmo aule, laboratori, palestra e spazi comuni, vivendo in prima persona l’emozione della loro “nuova” scuola.