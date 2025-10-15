A cura della Redazione

In occasione della beatificazione di Bartolo Longo, il giornalista e scrittore Lino Zaccaria, in collaborazione con la Mondadori di Scafati, presenta il libro "Contessa Carità", dedicato alla cofondatrice del santuario di Pompei Marianna Farnararo e pubblicato dalla Giannini Editore.

L’evento si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 19 nella chiesa San Francesco a Scafati e con l'autore dialogheranno il parroco don Giuseppe De Luca e il giornalista Gabriele Scarpa. Modererà Giuseppe Pecorelli, redattore Il Rosario e la Nuova Pompei. Letture a cura di Antonio Leccisi.

Marianna Farnararo De Fusco è la cofondatrice del Santuario di Pompei. A cento anni dalla sua morte, il pronipote Lino, ne ripercorre le vicende anche attraverso i ricordi di famiglia. La vita di quella che è stata una gigante della Chiesa è scandita da tutta una serie di iniziative caritatevoli, sempre al fianco di Caterina Volpicelli (poi divenuta Santa) e di Bartolo Longo (poi divenuto suo marito) che sarà canonizzato il prossimo 19 ottobre.

Lino Zaccaria, calabrese di nascita, napoletano d'adozione, giornalista professionista dal 1973, ha lavorato per oltre quarant'anni a "Il Mattino" di Napoli, da redattore capo. È stato poi vicedirettore di "La Discussione" e collabora ora con varie testate on-line. Esperto in diritto dell'informazione e della comunicazione, è stato consigliere nazionale dell'Ordine e presidente della Commissione Ricorsi, consigliere di amministrazione dell'Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI) e presidente del Corecom Campania. Ha pubblicato numerosi saggi e libri d'inchiesta, storica e contemporanea.