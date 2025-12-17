A cura della Redazione

A Pollena Trocchia, verso le ore 20, i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, insieme agli agenti della Polizia Municipale, hanno arrestato un 44enne di Massa di Somma, operaio, con l’accusa di omicidio stradale.

La vittima

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato della morte di una 77enne di Torre Del Grego, avvenuta ieri pomeriggio, verso le ore 14, a Ercolano.

Dinamica dell’Incidente

Dagli accertamenti coordinati e diretti dalla Procura di Napoli, è emerso che poche ore prima il 44enne, mentre era a bordo dell’articolato di proprietà della ditta “New Company Ambiente” con sede a Pollena Trocchia, per la quale lavora, avrebbe investito la vittima.

Le analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno mostrato che, dopo aver travolto la donna a Corso Resina, all’incrocio con Via Bossa, il conducente si sarebbe fermato per poi allontanarsi in direzione del comune di Pollena Trocchia.

L’arresto

Le ricerche hanno permesso di rintracciare l’indagato presso la sede della società per cui lavora. L’arrestato è stato trasferito in carcere come disposto dall’Autorità Giudiziaria partenopea.