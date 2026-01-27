A cura della Redazione

È stato trasmesso il resoconto annuale degli incassi 2025 relativi al VI Settore – Polizia Locale di Volla, a firma del Comandante Ten. Col. Giuseppe Formisano, che fotografa l’attività sanzionatoria dell’ente nel corso dell’ultimo anno.

Nel dettaglio, nel 2025 sono state elevate complessivamente 7.028 sanzioni, per un totale di accertamenti pari a 423.877,04 euro. Di queste, 3.659 sanzioni sono state pagate usufruendo dello sconto del 30%, generando incassi per 132.894,87 euro, mentre 379 verbali sono stati saldati senza sconto, per un totale di 24.851,38 euro.

Restano invece 2.990 sanzioni ancora da incassare, per un valore complessivo di 266.130,79 euro. A questi si aggiungono gli incassi derivanti dai ruoli, pari a 127.417,11 euro, e quelli legati all’aggio dei parcheggi a pagamento, che hanno prodotto 22.632,65 euro.

Il totale complessivo degli incassi per il VI Settore “Polizia Locale” nell’anno 2025 ammonta quindi a 307.796,01 euro, un dato che rappresenta una voce rilevante nelle entrate dell’ente e che riflette l’attività di controllo e vigilanza svolta sul territorio nel corso dell’anno.