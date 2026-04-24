A cura della Redazione

La sicurezza urbana resta una priorità per le amministrazioni locali e un bene pubblico fondamentale da garantire ai cittadini. In questa direzione si inserisce il risultato ottenuto dal Comune di Volla, che ha visto approvato e cofinanziato un progetto dedicato al potenziamento della Polizia Locale.

Il piano, presentato dal comandante della Polizia Locale, tenente colonnello Giuseppe Formisano, nell’ambito di un bando promosso dalla Regione Campania – ufficio legalità e sicurezza integrata – punta a migliorare in maniera significativa le dotazioni e l’organizzazione del comando cittadino.

Il progetto prevede l’adeguamento e il rafforzamento tecnologico e tecnico-strumentale, oltre a interventi sull’assetto organizzativo e logistico della Polizia Locale. Tra gli obiettivi anche il rinnovo e l’incremento del parco veicoli, per rendere più efficaci le attività di controllo sul territorio.

Lo scorso 24 aprile è arrivata la comunicazione ufficiale: il progetto è stato approvato con un finanziamento pari a 41.443,40 euro.

Un risultato che consentirà di migliorare i servizi di sicurezza urbana e di rispondere in maniera più efficace alle esigenze della comunità, rafforzando la presenza e l’operatività della Polizia Locale sul territorio.

Con il finanziamento si procederà ai seguenti acquisti: