A cura della Redazione

Si terrà il prossimo 7 maggio 2026 alle ore 18:00, presso la suggestiva Terrazza delle Sirene di Sorrento, l’incontro dal titolo “Il lavoro al tempo dell’AI – da Leone XIII a Leone XIV”, promosso da UCID Sorrento–Castellammare.

L’evento si propone di offrire una riflessione approfondita sul rapporto tra etica, impresa e trasformazioni del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale, in continuità con il pensiero sociale della Chiesa, da Papa Leone XIII fino alla visione contemporanea di Papa Leone XIV.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Rosaria Amuro, presidente UCID Sorrento - Castellammare, insieme a Paolo Porrino, presidente Nazionale UCID.

Successivamente ci sarà l'intervento di Antonino Apreda, presidente UCID Napoli Ischia Pozzuoli.

All’incontro interverranno Benedetto delle Site, presidente Giovani UCID; don Catello Imperato; Vincenzo Ruggiero, arbitro bancario e finanziario – Collegio Banca d'Italia Napoli; Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud.

Nel corso dell’incontro è prevista la consegna dei “Talenti” della Pontificia Fonderia Marinelli, coniati in occasione della Visita Apostolica del Santo Padre Leone XIV a Pompei, alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo ecclesiastico e istituzionale, tra cui Angelo Bagnasco e Francesco Alfano.

A moderare il dibattito sarà Roberto Dante Cogliandro, Founder dell’Associazione Italiana Notai Cattolici.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto su temi cruciali quali persona, etica, lavoro e futuro, con l’obiettivo di promuovere una visione umanistica e responsabile dello sviluppo tecnologico.