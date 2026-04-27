A cura della Redazione

Corrado Fattorusso, avvocato di origini sorrentine, ha presentato la sua candidatura a Sindaco di Sorrento per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Lo ha ufficializzato con una dichiarazione pubblica diffusa dopo la consegna delle liste SiAmo Sorrento, Sorrento Futura e Terra Mia a supporto della candidatura.

«La mia è una scelta di responsabilità», ha dichiarato Fattorusso aprendo il suo intervento. «Sorrento viene da mesi che hanno lasciato un segno. Non solo nelle cronache. Non bisogna tornare al passato. Bisogna rimettere ordine».

«In questi anni, ho lavorato su problemi concreti. Con metodo, passo dopo passo, insieme alle persone. Quel metodo oggi lo porto qui», ha spiegato. «Accanto a me c'è Ivan Gargiulo, il consigliere che ha denunciato il Sistema quando denunciarlo costava. Un sorrentino che ha difeso Sorrento dall'interno, con il suo nome e la sua faccia. La legalità che ci serve non arriva da fuori. È già qui, nelle persone che ci credono e hanno già dimostrato di rispettarla.»



Il riferimento a Gargiulo, ex consigliere comunale del PD, è centrale nella costruzione della coalizione. È stato Gargiulo, con un esposto del 13 ottobre 2022 all'anticorruzione comunale, ad innescare l'inchiesta della Procura di Torre Annunziata sul cosiddetto Sistema Sorrento. La coalizione che sostiene Fattorusso include cittadini, professionisti, commercianti e famiglie del territorio.

«Sorrento merita di tornare a essere una città da vivere, che riparte dai fatti, dalla sua gente», ha proseguito il candidato. «Traffico che scorre. Case accessibili di chi sceglie di restare. Un mare tutelato. Un Comune aperto, che pubblica i suoi atti e spiega le decisioni ai cittadini che incontra.»

Fattorusso è avvocato del Foro di Torre Annunziata. La famiglia è radicata da generazioni nel commercio sorrentino, con sede storica in Corso Italia. Ha già ricoperto il ruolo di assessore a Sorrento nei primi anni Duemila con deleghe a commercio, servizi sociali, trasparenza e contenzioso.

«Sorrento merita di riprendersi l’orgoglio. Dalla strada alle istituzioni». Noi già SiAmo Sorrento, amata Terra Mia, siamo la Sorrento Futura» , ha concluso Fattorusso.

Le liste a sostegno di Fattorusso:

SIAMO SORRENTO

IVAN GARGIULO

FILOMENA CAPPIELLO

ANTONIO GARGIULO

FRANCESCA DI PALMA

ANTONINO DI MAIO DETTO O MARCHES

PAOLA DI LEVA

ARTURO STRAGAZZI

SERAFINA PANE DETTA SERENA

LUIGI LEONE

CONCETTA GALANO DETTA TINA

FRANCESCO PARLATO

CATALDINA PERSICO DETTA DINA

AMEDEO MARENGA

CARMELA FIORENTINO DETTA ELINA

ONORATO JUNIOR ESPOSITO

SIMONE DEL PIZZO

LISTA TERRA MIA

GIOVANNI AVERSA

FERDINANDO CASA

MICHELE CILENTO

DARIO D’ISA

ANASTASIA DI MAIO

ANTONINO DI MARTINO

SIMONE DURANTE

VINCENZO ERCOLANO

ANNA ESPOSITO

ANTONINO MARESCA

LOREDANA MILANO

AGNESE SCARPATO

GIUSEPPE SERIO

CARLO TERMINIELLO

GIOVANNA TERMINIELLO

NANCY TERESA VILLANUEVA

LISTA SORRENTO FUTURA

GARGIULO LUIGI

D’ESPOSITO GIUSEPPE

APREDA ANTONINO

APREA ROSARIA

COPPOLA CRISTINA

POLLIO ANTONINO

DE MARTINO GIANLUIGI

MARANO VALANZANO CARMELA DETTA CARMEN

PARISI FABIOLA

STINGA MARIA

SCIARDO ANTONIO

USSANO FRANCESCA

BARDI GHERARDO

GALANO VALENTINA

IACCARINO SIMONA

SPASIANO AGATA