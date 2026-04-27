Corrado Fattorusso, avvocato di origini sorrentine, ha presentato la sua candidatura a Sindaco di Sorrento per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Lo ha ufficializzato con una dichiarazione pubblica diffusa dopo la consegna delle liste SiAmo Sorrento, Sorrento Futura e Terra Mia a supporto della candidatura.
«La mia è una scelta di responsabilità», ha dichiarato Fattorusso aprendo il suo intervento. «Sorrento viene da mesi che hanno lasciato un segno. Non solo nelle cronache. Non bisogna tornare al passato. Bisogna rimettere ordine».
«In questi anni, ho lavorato su problemi concreti. Con metodo, passo dopo passo, insieme alle persone. Quel metodo oggi lo porto qui», ha spiegato. «Accanto a me c'è Ivan Gargiulo, il consigliere che ha denunciato il Sistema quando denunciarlo costava. Un sorrentino che ha difeso Sorrento dall'interno, con il suo nome e la sua faccia. La legalità che ci serve non arriva da fuori. È già qui, nelle persone che ci credono e hanno già dimostrato di rispettarla.»
Il riferimento a Gargiulo, ex consigliere comunale del PD, è centrale nella costruzione della coalizione. È stato Gargiulo, con un esposto del 13 ottobre 2022 all'anticorruzione comunale, ad innescare l'inchiesta della Procura di Torre Annunziata sul cosiddetto Sistema Sorrento. La coalizione che sostiene Fattorusso include cittadini, professionisti, commercianti e famiglie del territorio.
«Sorrento merita di tornare a essere una città da vivere, che riparte dai fatti, dalla sua gente», ha proseguito il candidato. «Traffico che scorre. Case accessibili di chi sceglie di restare. Un mare tutelato. Un Comune aperto, che pubblica i suoi atti e spiega le decisioni ai cittadini che incontra.»
Fattorusso è avvocato del Foro di Torre Annunziata. La famiglia è radicata da generazioni nel commercio sorrentino, con sede storica in Corso Italia. Ha già ricoperto il ruolo di assessore a Sorrento nei primi anni Duemila con deleghe a commercio, servizi sociali, trasparenza e contenzioso.
«Sorrento merita di riprendersi l’orgoglio. Dalla strada alle istituzioni». Noi già SiAmo Sorrento, amata Terra Mia, siamo la Sorrento Futura» , ha concluso Fattorusso.
Le liste a sostegno di Fattorusso:
SIAMO SORRENTO
IVAN GARGIULO
FILOMENA CAPPIELLO
ANTONIO GARGIULO
FRANCESCA DI PALMA
ANTONINO DI MAIO DETTO O MARCHES
PAOLA DI LEVA
ARTURO STRAGAZZI
SERAFINA PANE DETTA SERENA
LUIGI LEONE
CONCETTA GALANO DETTA TINA
FRANCESCO PARLATO
CATALDINA PERSICO DETTA DINA
AMEDEO MARENGA
CARMELA FIORENTINO DETTA ELINA
ONORATO JUNIOR ESPOSITO
SIMONE DEL PIZZO
LISTA TERRA MIA
GIOVANNI AVERSA
FERDINANDO CASA
MICHELE CILENTO
DARIO D’ISA
ANASTASIA DI MAIO
ANTONINO DI MARTINO
SIMONE DURANTE
VINCENZO ERCOLANO
ANNA ESPOSITO
ANTONINO MARESCA
LOREDANA MILANO
AGNESE SCARPATO
GIUSEPPE SERIO
CARLO TERMINIELLO
GIOVANNA TERMINIELLO
NANCY TERESA VILLANUEVA
LISTA SORRENTO FUTURA
GARGIULO LUIGI
D’ESPOSITO GIUSEPPE
APREDA ANTONINO
APREA ROSARIA
COPPOLA CRISTINA
POLLIO ANTONINO
DE MARTINO GIANLUIGI
MARANO VALANZANO CARMELA DETTA CARMEN
PARISI FABIOLA
STINGA MARIA
SCIARDO ANTONIO
USSANO FRANCESCA
BARDI GHERARDO
GALANO VALENTINA
IACCARINO SIMONA
SPASIANO AGATA