A cura della Redazione

Occupazioni abusive degli alloggi popolari al Piano Napoli di Boscoreale, il sindaco Antonio Diplomatico chiede un incontro al Prefetto Carmela Pagano. Al centro della richiesta avanzata dal primo cittadino, la necessità di ovviare alla situazione di molte famiglie indigenti che non possono accedervi perchè le stesse sono abitate illegalmente.

«Ci troviamo di fronte a una situazione rispetto alla quale il Comune può far ben poco - ha spiegato il primo cittadino -. Tutte le pratiche di sgombero sono gestite direttamente dalla Procura della Repubblica. Come Amministrazione, tuttavia, non possiamo non rilevare l’aspetto sociale del fenomeno. Per questa ragione ho chiesto un incontro urgente con il Prefetto di Napoli al quale chiederemo, se possibile, un aiuto concreto per tutti gli indigenti che realmente rischiano di dormire per strada. Faremo tutto il possibile per stare al fianco delle famiglie in difficoltà - ha concluso Diplomatico - ma non creiamo false speranze».

