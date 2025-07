A cura della Redazione

Il Comune di Boscoreale apre le porte a 20 ragazzi per l’inizio del Servizio Civile. Ad accoglierli, nella sala giunta, il sindaco Pasquale Di Lauro, l’assessore Tina Miccio e il consigliere comunale Lello De Falco, insieme ai funzionari comunali responsabili dei progetti.

I giovani selezionati saranno coinvolti in sei progetti, da realizzarsi nell’arco di un anno. Si occuperanno di cultura digitale, servizi sociali ed educazione, affrontando le sfide di un mondo tecnologico in continua evoluzione. Un programma innovativo e all’avanguardia, frutto di un accordo di partenariato con il Consorzio di Cooperative Sociali Onlus "Icaro".

“Apriamo le porte del Comune a 20 giovani con l’obiettivo di sviluppare progetti digitali pensati apposta per agevolare la nostra comunità. Abbiamo il dovere di essere al passo con i tempi, contribuendo attivamente a realizzare una realtà sociale innovativa. Sono sicuro che questo percorso sarà un arricchimento sia per i ragazzi selezionati, sia per la nostra amministrazione” – dichiara il sindaco Pasquale Di Lauro.