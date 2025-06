Raccontare la drammatica realtà vissuta dagli operatori sanitari in territori di guerra e dar voce a chi ogni giorno rischia la vita per salvare gli altri.

È questo il tema centrale del dibattito che si svolgerà giovedì 27 giugno presso il ristorante "I Setari" in via Carotenuto, 22 a Boscotrecase. Il titolo dell'iniziativa è, appunto, "Sanitari per Gaza, dal Vesuvio alla Palestina". In particolare si parlerà dei bambini palestinesi, vittime innocenti del conflitto tra Israele e Hamas, che continua a privarli di cibo, salute, casa, istruzione e futuro. ActionAid ha dato l'autorizzazione ad utilizzare il suo logo, in considerazione del fatto che l'evento ha uno scopo di solidarietà e beneficenza. Infatti il ricavato sarà devoluto a questa associazione.

Vi parteciperà Moni Ovadia, che si definisce ebreo antisionista, ed è attore, cantante, scrittore italiano di origine bulgara. Ci sarà anche Luigi De Magistris, già magistrato, eurodeputato e sindaco di Napoli.

Un'infermiera di guerra, Marina Castellano, e un giornalista di guerra, Daniele Piervincenzi, porteranno la loro esperienza sui teatri di guerra.

Il momento musicale sarà animato da Maurizio Capone, musicista, bandleader e cantautore, da Pasquale De Angelis, torrese, bassista di fama internazionale, da "Quelli della Curva". Ad intrattenere i presenti con la sua verve, interverrà l'attrice comica e cabarettista partenopea Rosalia Porcaro. Modera l'iniziativa il giornalista torrese Nino Femiani, redattore capo del Corriere della Sera/Corriere del Mezzogiorno, ma che noi ricordiamo agli inizi della sua brillante carriera come direttore di "Arcipelago", periodico di Torre Annunziata.

L'organizzazione è del "Movimento per la pace" dell'Area Vesuviana. Collaborano all'iniziativa Anna Vitiello di "Costruiamo Gentilezza", Michele D' Apuzzo, Angela Losciale, Mario Lettieri, Guido Visciano e Mimmo Sella.