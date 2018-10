A cura della Redazione

E’ stata indetta una “consultazione del mercato”, come prevista dal codice degli appalti pubblici, finalizzata ad acquisire proposte per la gestione, la manutenzione, l’ampliamento dei servizi nonché raccogliere informazioni utili alla definizione del capitolato speciale, per l'affidamento della gestione del Centro Culturale di Villa Regina a Boscoreale. Gli operatori economici interessati potranno formulare i propri contributi entro le ore 12 del prossimo 21 novembre.

Con la “consultazione del mercato” l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Diplomatico sostanzialmente intende raggiungere l’obiettivo di affidare, a un unico soggetto qualitativamente valido e con specifica e comprovata esperienza nelle attività di gestione di eventi culturali e strutture espositive-ricreative, la gestione unitaria dell'intero complesso composto da Auditorium, Centro Multimediale, Museo del parco, Cavea-Arena, bar ristoro e libreria.

La finalità è anche quella di garantire la organizzazione di flussi turistici culturali con l’offerta comprendente sia la visita al centro culturale che agli altri attrattori culturali dell'area, in particolare: l'Antiquarium di Boscoreale, l’accesso al cratere del Vesuvio, la visita al Museo della sede storica dell'Osservatorio Vesuviano di Ercolano.

L’intento è altresì anche quello di garantire una tariffazione cumulativa con gli altri attrattori culturali dell'area, in particolare: l'Antiquarium, l'accesso al cratere del Vesuvio, sia attraverso la strada Matrone di Boscotrecase con la Bus-Via, sia attraverso l'accesso da Ercolano, la visita al Museo della sede storica dell'Osservatorio Vesuviano di Ercolano, e una tariffazione agevolata ai ragazzi e ai residenti nei comuni dell'area vesuviana.

