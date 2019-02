A cura della Redazione

«La Regione Campania ha autorizzato l’utilizzo delle economie rinvenienti dalla gara d’appalto per l’adeguamento strutturale del progetto alle norme antisismiche introdotte dal decreto 2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. A breve, quindi, inizieranno i lavori di adeguamento e ristrutturazione della scuola Francesco Cangemi». Ad annunciarlo è Francesco Faraone, vicesindaco e assessore all’edilizia scolastica del Comune di Boscoreale. «Abbiamo già convocato per venerdì 15 febbraio un tavolo con il dirigente scolastico, il responsabile della sicurezza della scuola, l’impresa appaltatrice, e il dirigente del settore edilizia scolastica, che è anche il Rup, per stabilire un cronoprogramma delle fasi lavorative».

Il tecnico progettista, intanto, ha già rimodulato il progetto esecutivo, adeguandolo alle ultime normative antisismiche, e a stretto giro sarà esaminato anche dalla commissione sismica per il parere di competenza.

«E’ finalmente terminato il via vai presso gli uffici regionali e con grande soddisfazione siamo ormai giunti alla fase finale: quella dell’inizio dei lavori», ha aggiunto il sindaco Antonio Diplomatico.

Sulle modalità e tempi degli interventi, precisa Faraone, «sarò particolarmente attento in questa fase di pianificazione dei lavori, allo scopo di definire un cronoprogramma realistico ed efficace. Sono consapevole che i lavori creeranno qualche disagio ad alunni, famiglie e personale scolastico, ma so anche che gli interventi di progetto risolveranno un problema che attende la risoluzione da oltre venti anni».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook