A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Terzigno e della Compagnia di Torre Annunziata, con il supporto del nucleo cinofili di Sarno, hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e spendita di banconote false un 22enne di Terzigno.

Il giovane, durante perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 7 confezioni di marijuana e 150 euro in banconote false. Ora attende il giudizio direttissimo ai domiciliari.

Due gli assuntori di droga beccati e segnalati alla Prefettura di Napoli: si tratta di un 25enne terizgnese, che aveva addosso 7 grammi di marijuana, e di un 28enne di San Giuseppe Vesuviano, che deteneva per uso personale un grammo di hashish.

Un 42enne di Terzigno è stato poi denunciato per evasione dai domiciliari; un 38enne di origine ucraina, non in regola con le norme sull'immigrazione, è stato denunciato per aver violato la normativa in materia.